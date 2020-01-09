Rafadan Tayfa Göbeklitepe 1 milyon 500 bin izleyiciye ulaştı09 Ocak 2020 Perşembe 07:38 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 08:11
TRT Çocuk'un beğenilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın Göbeklitepe macerası, ikinci haftasını tamamlamadan 1 milyon 500 bin izleyiciyle buluştu.
Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı, animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı.
Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk 3 gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi.
Film, ikinci haftasını tamamlamadan 1 milyon 500 bin izleyiciye ulaştı.
Rafadan Tayfa Göbeklitepe, 1,5 milyon seyirciye ulaştı Teşekkürler Türkiye #rafadantayfa #rafadantayfagöbeklitepe #isfstudios #trtçocuk# pic.twitter.com/r8YvMtNueP— Rafadan Tayfa (@rafadantayfa) January 8, 2020
Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin konusu
Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.
Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.
Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.
Kaynak: TRT Haber, AA