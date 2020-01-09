Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı, animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı.

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk 3 gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi.

Film, ikinci haftasını tamamlamadan 1 milyon 500 bin izleyiciye ulaştı.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin konusu

Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

Kaynak: TRT Haber, AA