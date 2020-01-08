Benim Adım Melek dizisi anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu anlatıyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Benim Adım Melek, 15. bölümünden 2 fragmanını da sevenleriyle paylaştı.

Benim Adım Melek'te yeni bölümde neler olacak?

Küçük Seyitali’nin doğum günü için pasta almaya giden Melek, pastanede gördüğü manzara karşısında çocuklarına acı içinde bakar ve telefonu kapatır. Defne’nin yalan söylemesi Melek’i derinden üzer.

Kerem, peçete istemek için içeri girdiğinde annesini görür. Arkasından Defne gelir ve mahcup bir şekilde özür dilemek ister. Bu sırada Seyitali de gelir, annesini görünce sevinçle karşılar. Funda da yanlarına gelir mumları hep birlikte üflemeyi teklif eder. Pastanede mumlar yeniden yakılır ve hep birlikte dilek tutup pastayı üflerler.

Melek’i bu bölümde neler bekliyor?

Melek, gördüğü manzara karşısında gücünü koruyabilecek mi? Defne kendisini affettirmenin yolunu bulabilecek mi?

Ömer ve Defne aşkı engellere boyun eğmeden devam ederken, Funda yeni planlarını devreye sokacak. İki aile bu sefer neden ters düşecek?

Yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de çocuklarından ayrı kalan Melek’in izleyeceği yol ne olacak? Meryem ve Halil evlilik yolunda hızla ilerlerken yürekler yeniden yanacak.

Başrolleri Kutsi ve Nehir Erdoğan paylaştığı dizi, her çarşamba yeni bölümleriyle saat 20.00'de TRT1'de.

Kaynak: TRT Haber