Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Kırantepe

Yamaç paraşütü tutkunları için adeta cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de, yerli ve yabancı turistler gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşıyor.

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler, teorik eğitimlerden sonra Sakarya semalarında uçuşlarını yapıyor.

Sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ediyorlar

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Abdullah Yıldız, Türkiye'de sportif havacılığın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sakarya'da her seviyede faaliyet gösteren eğitim okullarının olduğunu belirten Yıldız, "Bugün meteorolojik şartlar hem başlangıç hem de orta düzey seviyesindeki uçuşlara çok elverişliydi. Değişik bölgelerde de farklı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi 6-7 gün sürüyor

Yamaç paraşütü sporunun sistematik bir eğitime tabi olduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Hem bu sistemin getirmiş olduğu tecrübe hem de Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bir müfredata tabiyiz. Yamaç paraşütü başlangıç eğitimi ortalama 6-7 gün sürüyor. Öğrenci ortalama 7-10 gün arasında 200 metrelik tepeden eğitmen kontrolünde sağlıklı uçuşlarını yapar."

Yıldız, uçuş sırasında öğrencilerin yalnız olduğunu, telsiz vasıtasıyla tepe ve yerdeki uzman eğitmen tarafından yönlendirildiğini belirterek, kullandıkları yamaç paraşütlerinin eğitime uygun olduğunu vurguladı.

Trafikte olduğu gibi ekstrem sporlarda da kaza riskinin bulunduğundan bahseden Yıldız, sıfır hata esasına göre eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

"365 günün 200'ünde aktif uçuş günü bulabiliyoruz"

Yıldız, Kırantepe'de 2004 yılından beri yamaç paraşütü yapıldığını vurgulayarak, bölgenin meteorolojik ve fiziksel olarak en iyi eğitim tepesi olduğunu belirtti.

Bölgeyi tanıtabilmek, koruyabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Burayı Sakarya ve bölge halkına kazandırabilmek, kentin değeri olması için didiniyoruz. Geldiklerinde, 'Burada faaliyetleri duyuyorduk, keşke daha önce başlasaydık' diyorlar. Bu da bizim sosyal projemiz. Sakarya'da nasıl bisiklet biraz ön plana çıkmaya başladıysa yamaç paraşütünü de halka hobi olarak kazandırmak istiyoruz."

Kırantepe'nin Karadeniz sahiline çok yakın bir tepe olduğundan bahseden Yıldız, "Her mevsimde çok rahat eğitim uçuşları yapabiliyorsunuz. Çok elverişli bir alan, neredeyse burada 365 günün 200'ünde aktif uçuş günü bulabiliyoruz. Bu, çok ciddi bir oran. Yani her gün neredeyse günün farklı saatlerinde Kırantepe'de uçuşumuzu yapıp sadece birkaç kilometre uzaklıktaki evimize yürüyerek ya da aracımızla gidebiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA