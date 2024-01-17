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Kültür-Sanat
TRT Haber 17.01.2024 17:27

Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!

Türkiye’de gözler, Milli Uzay Programı’nda, “Uzay” hakkındaki tüm sorular TRT Bil Bakalım’da! Uzay yolculuğu hiç bu kadar keyifli olmamıştı! TRT Bil Bakalım’daki “Uzay” kategorisi birbirinden eğlenceli ve bilgi dolu sorularıyla seni bekliyor!

Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!

Uzaya giden ilk astronot kimdir? Uzay sessiz midir? Uzaya fırlatılan ilk uydu hangisidir? Evren ve uzay hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Cevapları biliyorsan haydi sen de TRT Bil Bakalım’ı indir ve maceraya başla! Uzay kategorisine özel liderlik sıralamasında birinci sıraya yerleşebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin, ayrıca "Uzay" kategorisine özel muhteşem bir rozetin sahibi olabilirsin. Üstelik TRT Bil Bakalım reklamsız ve ücretsiz!

Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı

Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilecek “ilk insanlı uzay misyonu” başlıyor! Tüm gözler ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’da! Uzay hakkında bilgilerini tazelemek ve daha kapsamlı bilgiler öğrenmek isteyenler ise TRT Bil Bakalım’da! Türkiye Uzans Ajansı iş birliğiyle hazırlanan “Uzay” kategorisi ile uzaya dair ilginç bilgileri kullanıcıları ile buluşturuyor.

Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde son hazırlıklarını yapıyor! Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek! Uzay yolculuğu ülkemizdeki çeşitli bilim merkezlerinden canlı olarak takip edilecek. Uzay hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyenler için doğru adres ise TRT Bil Bakalım istasyonu olacak!

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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