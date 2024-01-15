Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 15.01.2024 17:55

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 487 yaşında

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin kuruluşunun 487. yılı vesilesiyle program düzenlendi.

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 487 yaşında
[Fotograf: AA]

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanenin İslam Birliği içindeki kurumlardan biri olduğunu ve eğitim alanında önemli projeler yaptıklarını söyledi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin, Müslüman Bosna Hersek halkının hatırasının korunduğu bir yer olduğunu dile getiren Kavazovic, "Kütüphane, toplumumuzda özel bir yere sahiptir. Bu kütüphanenin değerini biliyoruz ve bize sunduklarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Kütüphane Müdürü Osman Lavic ise, aynı zamanda yeni binalarına taşınmalarının 10. yılı olduğunu anımsatarak, yeni binada kütüphanenin arşiv, müze, bilimsel araştırma ve kültür bölümlerinin faaliyetlerini aynı anda geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 487 yaşında

Lavic, kütüphanede kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştıklarını aktararak, bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında, kütüphanenin çalışmalarına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Yaklaşık 10 bin el yazma esere ev sahipliği yapıyor

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, 8 Ocak 1537'de dönemin Saraybosna kadısının, Gazi Hüsrev Bey Vakıfnamesi'ni onaylamasıyla kuruldu.

"Ülkenin en eski kütüphanesi" olarak kayıtlara geçen Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde yaklaşık 10 bin el yazma esere ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
Bosna Hersek
Sıradaki Haber
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
19:31
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
19:19
Çanakkale'de motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
19:16
Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Karzev’in ifadesi alındı
18:51
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
19:13
Bulgaristan’da 5 bin NATO askeri personelini barındıracak tesisler kurulacak
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ