Hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova için tören düzenlendi.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Canova'nın ailesi ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Canova'nın hayat hikayesinin okunmasıyla başlayan törende, usta oyuncunun verdiği röportajlardan, tiyatro ve film sahnelerinden kısa kesitler gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

"Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Canova'nın kendinden sonraki kuşakları etkileyen bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Usta oyuncunun seyirciyle arasındaki bağı her zaman sağlam tuttuğuna işaret eden Demircan, "Seyirci tarafından çok sevilmiş, takdir görmüş, sayısız ödül kazanmış bir sanatçıydı. Ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı. Çoğunluk onu tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanıyor olsa da aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı" dedi.

Demircan, Canova'nın yaptığı her işe kendi ruhundan bir şeyler katmayı başarabilen bir yönü olduğuna dikkati çekerek, yazar ve sosyolog Cemil Meriç'in "Sanatçının tek vazifesi vardır, o da insanları birbirine sevdirmektir. İki insan veya iki milyar insan. Sanat bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Çok iyi bir yazarı, çok iyi bir ressamı kaybettik"

Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin, Canova ile 48 yıllık dostlukları olduğunu belirterek, "Biraderim... 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Yüreği o kadar sevgi dolu bir insandın ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Sanat dünyasına inanılmaz güzel eserler bıraktın" dedi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ise sanat dünyasının çok önemli ve değerli bir insanı kaybettiğinin altını çizerek, "Çok zarif, nahif, temiz bir insanı, çok iyi bir yazarı, çok iyi bir ressamı, çok olağanüstü bir oyuncuyu kaybettik. Söyleyecek şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, Civan Canova'nın yazdığı ve oynadığı tiyatro oyunlarıyla çok önemli işler yaptığını sözlerine ekledi.

Törende Kemal Başar, Levent Öztekin ve Hatice Aslan gibi ünlü isimler de yer aldı.

Usta oyuncu toprağa verildi

Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Canova'nın ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında, taziyeleri kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

"Onunla konuşmak için can atardık"

Oyuncu Hakan Vanlı, Canova'yı en son haziran ayında gördüğünü belirterek, "Benim hayatımda çok büyük yeri olan, yer edinmiş bir insandı. O kadar büyülü bir insandı ki. Sizin tasanızı, derdinizi sünger gibi çeken, sizi böyle rahatlatan biriydi. Onunla konuşmak için can atardık" dedi.

Oyuncu Tuna Arman da uzun yıllar devam eden "Çiçek Taksi" adlı dizide beraber rol aldıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Gerçekten melek gibi bir insanı kaybettik. Çok yönlü bir insandı. Doğaya, hayvana, insana saygılı, seven, sevgi dolu bir insandı. Türk halkının başı sağ olsun. Çünkü herkesin evine giren ve çok sevilen bir sanatçıydı. Çok yönlü iyi bir insandı. Herkese başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm."

[Fotoğraf: AA]

Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ise Canova'nın oyunculuğunun yanı sıra önemli bir tiyatro yazarı olduğuna işaret ederek, bazı oyunlarının İstanbul Devlet Tiyatrosunda 5 sezon oynadığını dile getirdi.

Kırımsoy, Canova'nın yaptığı işlere işaret ederek, "Böyle bir kişinin içimizden çıkması, değerlerimizi taşıması Türkiye'nin kazancıdır. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Canova'nın cenazesi kılınan namazın ve edilen duaların ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.