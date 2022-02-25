Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüse yakalanan sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikalde rol alan oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti.
Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın da ablası olan Erman, uzun süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.
26 Kasım 1935'te dünyaya gelen Erman, Cennet Mahallesi, Kaygısızlar ve Çiçek Taksi gibi birçok dizide de yer almıştı.
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