Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikalde rol alan oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın da ablası olan Erman, uzun süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

26 Kasım 1935'te dünyaya gelen Erman, Cennet Mahallesi, Kaygısızlar ve Çiçek Taksi gibi birçok dizide de yer almıştı.