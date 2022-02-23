Bir kişinin gerçek amacı ortaya çıktığında veya yalanı yakalandığında o kişiye, "İşte şimdi foyan meydana çıktı" deriz. Peki, foya nedir, yalanla ne ilgisi var?

Foyanın hikayesi yıllar önceye dayanıyor... Eskiden kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe veya gerdanlık gibi ziynet eşyalarının daha parlak görünmesini istiyordu. Bunun için de mücevherin altına parlak bir madde koyuyorlardı. Böylelikle mücevherler olduğundan daha ihtişamlı bir görünüme kavuşuyordu.

Kuyumcuların satışlarını artırabilmek için mücevherlerin altına koyduğu bu maddeye foya deniyordu. Ancak foya, zamanla mücevherden dökülür, mücevherin de gerçek parlaklığı ortaya çıkardı. Bu durum için de "Foyası meydana çıktı" sözü kullanılırdı.

Yıllar boyunca kullanılan bu ifade, zaman geçtikçe yalan söyleyen kişilerin yalanları ortaya çıktığında kullanılmaya başlandı.

Günümüzde hala kandırıldığımız, gerçeğini duyunca hayrete düştüğümüz olaylarda "Foyası meydana çıktı" tabirini kullanır, mücevherin olmasa da söylenen yalanın parlaklığını azaltırız.