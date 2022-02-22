Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazılar devam ediyor
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın tarihi mekanlarından Hıdırlık Kulesi çevresindeki kazılar devam ediyor. Şimdiye kadar birçok tarihi eserin gün yüzüne çıktığı bölgede, çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Tarihi, milattan sonra 2'nci yüzyıla uzanan Hıdırlık Kulesi, Antalya'nın kalbi, Kaleiçi bölgesinde yer alıyor.
Simge yapının çevresinde 2020 yılının Haziran ayında başlatılan kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.
Çok sayıda tarihi eser bulundu
Antalya Müze Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda şimdiye kadar birçok tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.
En dikkat çekeni ise buz fabrikası oldu. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Kazıların yaza kadar bitmesi planlanıyor.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu olumlu yönde karar verirse bölge ziyarete açılacak.
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