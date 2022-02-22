Tarihi, milattan sonra 2'nci yüzyıla uzanan Hıdırlık Kulesi, Antalya'nın kalbi, Kaleiçi bölgesinde yer alıyor.

Simge yapının çevresinde 2020 yılının Haziran ayında başlatılan kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çok sayıda tarihi eser bulundu

Antalya Müze Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda şimdiye kadar birçok tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

En dikkat çekeni ise buz fabrikası oldu. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Kazıların yaza kadar bitmesi planlanıyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu olumlu yönde karar verirse bölge ziyarete açılacak.