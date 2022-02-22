Doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde 2017 yılında bağlama kursuna başladı.

Bağlamanın yanı sıra şan, piyano ve konservatuvar hazırlık kurslarına da katılan Düzgün, farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına girerek başarı sağladı. Tercihini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından yana kullandı.

Artık bir konservatuvar öğrencisi olan Zeynep Düzgün, sık sık Gençlik Gemisi'ne gelerek konservatuara hazırlanan öğrencilere moral veriyor.

"Neler yapabileceğimi gösterdim"

İstanbul Üniversitesinde okumanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Düzgün, "Dezavantajlarını yaşadım. Zorlandığım çok süreç oldu. Çareyi yine kendimde buldum. 'Çalışınca niye yapamayayım' dedim. Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde 'Ne yapabilir' diyorlardı. Sınava gittim ve birçok okul kazandım. Her okulda, 'Daha fazla ne yapabilir?' önyargısı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdim. Bu sanat merkezi gerçekten bir velinimet. Ücretli kurslara baktığımız zaman bir eğitim veriliyor ancak ne kadar yeterli... Burada hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun bir şeye takıldığımız zaman bizlere hemen dönüş yapıyorlar. Saat fark etmeksizin öğretmeye açıklar. Bu imkanı sağladığı için başta Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.