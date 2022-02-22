Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır Kapısı'nda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.A.'nın kullandığı tır, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince X-Ray taramasına sokuldu.
Tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan aramada, 50 paket içinde 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.A. ve olaya karıştığı belirlenen S.A. tutuklandı.
Etiketler: Edirne Narkotik Sınır Güvenliği Uyuşturucu
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