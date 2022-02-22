Gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında gümrük sahası içindeki tır parkı 85 bin metrekare genişletilecek.

Böylece 330 tır kapasiteli park, 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Çiftçi, çalışanlara kolaylık diledi.