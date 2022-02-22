Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir okulun bitişiğindeki ahşap evde yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran alevler yan taraftaki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerin eski ve ahşap olmasından dolayı yer yer çökmeler yaşandı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri son anda kurtuldu

Söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada evlerden birinin çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan yanan ahşap evlerin ilkokulun yanında olması sebebiyle iki bloklu okulun bir bloğu güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.