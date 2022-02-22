Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 FETÖ şüphelisi Edirne sınırında yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklandı.
Edirne'de dün, 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.A ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıktaki ifadelilerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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