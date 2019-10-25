Kültür Sanat

Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

25 Ekim 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 10:04

Uşak'ta bir çoban tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]