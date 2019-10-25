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Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu25 Ekim 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 10:04
Uşak'ta bir çoban tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ın Corum Köyü Mantarlık mevkisinde hayvan otlatan çoban, yerdeki top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, top mermisini kontrollü patlattı.
Kaynak: AA
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