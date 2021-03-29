Bu sene 7'ncisi düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı bir kez daha sanatseverlere kapılarını açtı.

4 bin sanat eseri sergileniyor

Fuarda, 21 ülkeden 107 sanatçıya ait 4 binin üzerinde sanat eseri, sanatseverlerle buluştu.

ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, "Fuarımızda 22 söyleşi var, bir o kadar da dinletiler, workshoplar var. Fuarımız geçmiş yıllarda 4,5 gündü, bu yıl, daha rahat gezilsin diye 6 gün sürecek" dedi.

Fuarda, 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası galeri, üniversite, müze ve koleksiyonerin eserleri yer alıyor.

Ünlü isimlerin eserleri bulunuyor

Sergilenenler arasında Fikret Mualla ve İbrahim Safi gibi ünlü Türk sanatçıların yanı sıra uluslararası alanda çağdaş sanata damga vurmuş isimler de bulunuyor.

Galeri sahibi Selvin Cuhruk Gaffuroğlu, fuarda çok önemli eserlerin olduğunu söyledi.

"Önemli iki kolaksiyonerden aldığımız 19. ve 20. yüzyıla damga vurmuş bazı sanatçıların desen ve eskizleri ile geldik. Bunlardan biri Jacson Pollock, Picasso, Manet ve Henry Mattise'in işlerini görebileceksiniz."

Fuarda Caner Yedikardeş’in Atabuz müzesinde ürettiği Tuz-Buz sergisine ait eserler de yer alacak.

Sağlık çalışanlarının eserleri de sergileniyor

Serginin en dikkat çekici alanlarından biri de, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgını boyunca hastane içinde ürettikleri eserlerin sergilendiği alan.

Beyin Cerrahı Doç. Dr. Erdal Reşit Yılmaz, "Pandemi boyunca memurumuz, doktorumuz, hemşiremiz, teknisyenimiz, ilgilenen herkes resim yaptı. Sağlık çalışanlarının yaptığı resimlerde tabi ki çekilen sıkıntılar yansıtıldı" diye konuştu.

Sergi 3 Nisan Cumartesi akşamına kadar açık.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu