Besteci ve söz yazarı Zeynettin Maraş vefat etti.

Ardından unutulmaz eserler bırakan Maraş'ın cenazesi, 25 Eylül'de Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zeynettin Maraş kimdir?

İstanbul Suadiye'de 1927'de dünyaya gelen Maraş, İstanbul Belediye Konservatuvarında Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı.

Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949'da, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu.

"İnleyen Nağmeler" bestesiyle 1966'da büyük bir çıkış yapan usta bestekar, "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" ve sözleri Onur Akay'a ait "Seni Beklerken" isimli besteleriyle tanındı.