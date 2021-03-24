Film ve televizyonculuk kariyeri 1960'lara kadar uzanan Segal'in ölümünü eşi Sonia Segal duyurdu.

Sonia Segal, eşinin bypass ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

George Segal, 1934 yılında New York'ta doğmuş, oyunculuk eğitimi almış ve erken yaşta tiyatrolarda rol almıştı.

Hollywood'daki ilk önemli rolünü The Young Doctors'ta (1961) oynamış, "Who's Afraid of Virginia Wolf?" (1966) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.