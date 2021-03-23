Mastaura antik kentinde yürütülen çalışmalarda büyük bölümü toprak altında kalan arenaya ulaşıldı.

Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı toprak yığını altındaki tarihi yapının, tüm özelliklerini koruduğu belirlendi.

Tarihi keşif, yurt dışında da heyecanla karşılandı.İngiliz gazeteleri haberi, "Türkiye'de keşfedilen Roma arenası" başlığıyla duyurdu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) uzmanları, alanda kazı çalışması yürütüyor.

"Doğu Akdeniz Havzasında bildiğimiz en iyi korunmuş örnek"

ADÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Sedat Akkurnaz kazı çalışması devam eden amfitiyatro ile ilgili şöyle konuştu:

"Anadolu’da eşi benzeri olmayan, Yunanistan´da, Mısır'da eşi benzeri olmayan amfitiyatro-arena dediğimiz dövüş alanı keşfettik. Yaklaşık 100 metre çapında, 35-40 metre yüksekliğinde korunmuş devasa bir gösteri alanı Doğu Akdeniz Havzasında bildiğimiz en iyi korunmuş örnek."

Tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara hız verildi.

"Turizm için muazzam bir ışık"

Aydın Kültür veTurizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, şöyle konuştu:

"Turizm potansiyeli kapasitesi açısından muazzam bir ışık gösteriyor bize bu yapı, baharla birlikte yapıyı daha da görünen, daha da ihtişamlı bir şekilde ortaya çıkaracak çalışmalara başlayacağız."

Arenanın ortaya çıkmasıyla bölgenin dünya çapında ilgi çekmesi bekleniyor.