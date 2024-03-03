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Kültür-Sanat
AA 03.03.2024 08:52

Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'na başvurular başladı

Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mektup Yazma Yarışması için adaylar 19 Nisan'a kadar başvurabilecek, yarışma sonuçları ekim ayında duyurulacak.

Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'na başvurular başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, UPU, 9-15 yaş gençlerin mektup yazma geleneğini sürdürmesini hedeflediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın bu yıl 53'üncüsünü gerçekleştirecek.

Önceki yıllarda Türkiye'yi temsilen gönderilen mektupların çeşitli ödüllere layık görüldüğü yarışmanın bu yılki teması, "Gelecek nesillere, miras almalarını umduğunuz dünya hakkında bir mektup yaz" olarak belirlendi.

Türkçe, İngilizce veya Fransızca yazılabilecek mektupların, konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmaması önem taşıyor.

Yarışmaya katılmak amacıyla PTT AŞ'ye başvuran mektup sahiplerinin, güncel vesikalık fotoğraflarını, yarışmaya katılmak üzere yazdıkları mektup ve istenilen diğer belgeleri, üzerinde isim ve soy isim bilgileri bulunan zarfın içine koymaları gerekiyor.

Yarışmaya başvuru yapmak için gereken belgelere ve detaylı bilgilere, PTT AŞ'nin "www.ptt.gov.tr" adresindeki "Duyurular" bölümünden ulaşılabiliyor.

Adaylar, mektuplarını, PTT iş yerlerinden "Uluslararası Mektup Yazma Yarışması" ibaresiyle "PTT AŞ Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, Ulus/Altındağ/ Ankara" adresine en geç 19 Nisan'a ulaşacak şekilde gönderebilecek.

Altın madalyayı kazanan kişi İsviçre'ye davet edilecek

PTT AŞ tarafından oluşturulacak komisyon, tüm mektupları titizlikle inceleyecek. Seçilen mektup UPU'ya gönderilecek ve Türkiye'yi Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nda temsil edecek.

Ayrıca Türkiye'deki değerlendirmede dereceye girerek birinci olan yarışmacıya 5 bin lira ve kişisel pul, ikinciye 3 bin lira ve kişisel pul, üçüncüye ise 2 bin lira ve kişisel pul ödülü verilecek.

Sonuçlar, mayıs ayı içerisinde PTT AŞ'nin internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ve kurumun sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu seçecek.

Dereceye girip birinci olan kişiye altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye bronz madalya takdim edilecek. Ayrıca derece sahiplerine sertifika verilecek.

Altın madalya almaya hak kazanan kişi, ayrıca İsviçre'nin Bern şehrindeki UPU Genel Merkezi'ne velisi/vasisi/yasal temsilcisi ile davet edilecek. Özel mansiyon ödülü kazananlara da ayrıca bir sertifika ve UPU tarafından belirlenecek diğer ödüller takdim edilecek.

UPU'ya üye ülkelerden iletilen mektuplar değerlendirildikten sonra yarışma sonuçları ekim ayı içerisinde duyurulacak.

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