Uluslararası Adana Film Festivali için özel mobil uygulama

25. Uluslararası Adana Film Festivali için özel hazırlanan uygulama, cep telefonları ve tabletlerden ücretsiz indirilebilecek.

Uygulamayla, 30 Eylül'e kadar sürecek festival hakkındaki son dakika gelişmeleri takip edilebilecek, etkinlik ve film gösterim takvimleri görüntülenebilecek, film gösterimleri için rezervasyon yaptırılabilecek.

Kullanıcıların şehir hakkında da bilgi edinebileceği uygulamada, Adana'da gezilebilecek alanlar yer alıyor.

Uygulama üzerinden konum bildirimleri açılarak en yakın taksiye ulaşma imkanı da sağlanıyor.

Kaynak: AA