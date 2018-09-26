Karacadağ'ın lav yolu doğa ve fotoğraf tutkunlarının tercihi

Karacadağ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin sınırlarında yer alıyor. Tarihsel süreçte faaliyetini çeşitli aralıklarla sürdüren, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato ise özellikle yürüyüş için tercih ediliyor.

Doğa tutkunlarına doğal yapısı ile farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan, iple tırmanma ve fotoğraf çekimi için birçok imkan sunan lav yolu, yüzlerce volkanik mağara ile ilgi görüyor, doğal kaynak sularıyla da serinletiyor.

"Keşfedilmeyi bekleyen birçok köşesi var"

Bölgede yürüyüş yapan profesyonel dağcı ve doğa tutkunu Hacı Cebe, lavların soğumasıyla oluşan mağaraları gezginlerle özellikle hafta sonu ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 1 kilometre uzunlukta, yer yer yüksekliğin 5 metreyi geçtiği mağaranın bölgedeki yüzlerce volkanik mağaradan sadece biri olduğunu anlatan Cebe, "Bölgedeki köylüler binlerce mağaradan bahsediyor. Biz de bunlardan sadece 2-3 tanesine girdik. Buralarda çekim yaptık. Mağaranın sonunda da bir su kaynağı var. Buz gibi sudan kana kana içtik" dedi.

Karacadağ lav yolunun benzerine az rastlanır bir arazi olduğunu belirten Hacı Cebe, şöyle konuştu:

"Benim bildiğim böyle bir yüzey Türkiye'de yok. Böyle volkanik lavın akışının olduğu gibi soğuyarak çatlaklar, mağaralar oluşturduğu bir doku yok. Yukarıdan baktığınızda Mars'ın yüzeyine benzer çok güzel görüntüler var. Burası aynı bir film platosu. Doğa ve fotoğraf tutkunları için alabildiğince güzel bir zemin. Keşfedilmeyi bekleyen birçok köşesi var."

"El değmemiş yerlerden sadece biri"

Doğa sporlarına ilgi duyan Oktay İlkören de, oluşturdukları ekiple başta Diyarbakır olmak üzere Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerine sahip yerlerini gezdiklerini belirtti.

İlkören, son olarak Karacadağ kraterine yakın bir yerde bulunan yaklaşık 400 metre derinlikteki mağaraya girdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Doğa yürüyüşü yapılacak mükemmel alanlarımız var. Keşfedilmeyi bekleyen mağaralar, görsel dokusu mükemmel yerler var. Burası bakir yerlerimizden sadece biri. Mağaraya girdiğimde büyülendim. Doğa tutkunlarının gelip, muazzam güzellikleri görebileceği bir yerdeyiz. Mağaranın dışında termometre 35 dereceyi mağarada ise 4-5 dereceyi gösteriyor."

Kaynak: AA