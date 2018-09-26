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İzmit Körfezi'nin su altı yaşamı film oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projede, İzmit Körfezi'ne yapılacak dalışlarda su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden film hazırlanacak.

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İzmit Körfezinin su altı yaşamı film oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın su altında gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekim çalışmasına katıldı.

Karaosmanoğlu, Ceylan ile yürüttükleri projede Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit merkez, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek için dalışlar yapılacağını belirtti. Ayrıca, İzmit Körfezi'nin su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden film hazırlanacağını söyledi.

Balık ve yaşam çeşitliliğin artması için çalıştılar

Karaosmanoğlu, dalışlar sırasında çekilen fotoğraflardan Türkçe, İngilizce ve Latince sergi açılacağını, bunun yanı sıra yapılacak sempozyumda hazırlanacak 30 dakikalık sunumun Tahsin Ceylan tarafından katılımcılara aktarılacağını vurguladı.

Çevre yatırımlarına 2004 yılından itibaren büyük önem verdiklerini ve kurulan arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi'ne sahip çıktıklarını anlatan Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle İzmit Körfezi'nin arıtılmasına yönelik verdiğimiz çetin mücadele Türkiye'ye örnek oldu. Bu noktada en büyük atılımımız Karamürsel'den Darıca'ya kadar İzmit Körfezi'nde atıksu kolektör hatları inşa etmek oldu. Sadece 2017 yılında 123 milyon metreküp atıksu arıttık. Körfezimizde akvaryum gibi balık ve yaşam çeşitliliğin artması için çok çalıştık."

İzmit Körfezi'nde "sıfır kirlilik"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, göreve geldikleri andan itibaren hedefleri olan İzmit Körfezi'nde "sıfır kirliliğe" ulaştıklarını söyleyerek, çalışmalara dair bilgi verdi.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ile yürütülen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi"nin 1 yıl içinde tamamlanacağını anlatan Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"İzmit Körfezi'ni ve Karadeniz sahillerimizi atık sudan kaynaklanan kirlilikten arındırdık. Bunun sonucunda Karamürsel'de Altınkemer, Kandıra'da Kerpe, Cebeci, Bağırganlı ve Kumcağız olmak üzere 5 Mavi Bayraklı plajımızı halkımızın hizmetine sunduk."

Kaynak: AA

Etiketler: su altı yaşamı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, izmit körfezi, film, dalış
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