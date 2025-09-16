Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 12 Eylül yoğunluğu yaşandı. O yıllarda Ulucanlar'da kalanlar, darbe döneminin tanığı olanlar ve yakınları, müzeyi ziyaret etti.

Müze, 12, 13 ve 14 Eylül'de 7 bin 500 kişiyi ağırladı.

"Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne büyük ilgi gösterilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Müzenin Ankara için çok önemli bir simge olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yaşadığı karanlık yıllarda pek çok siyasetçinin, yazarın, edebiyatçının, gazetecinin yolu buradan geçmiş. Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde. Burayı koruma altına almak ve müze olarak kapılarını açmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz."

Tiryaki, her yıl 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde binlerce kişinin müzede buluştuğunu ve Türkiye'nin her ilinden olduğu gibi, yurt dışından gelenler de olduğunu belirterek, "Burada hem hatıralar, hem de acılar tazeleniyor" ifadesini kullandı.