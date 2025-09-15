Arslantepe Höyüğü'nde 8 bin yıllık geçmişi işaret eden seramik küp parçaları bulundu

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu yer olarak bilinen höyükte kazı çalışmalarına bu yıl temmuzda başladıklarını söyledi.

Restelli, bugüne kadar yapılan çalışmalarda milattan önce 4700 yıllarına kadar inilen höyükte, bu sezon yüzey kazılarında bulunan seramik küp parçalarının höyüğün tarihini milattan önce 6000'li yıllara götürdüğünü dile getirdi.

Arslantepe Höyüğü'nün geçmişinin yaklaşık 8 bin yıl öncesine kadar uzandığının en büyük bulgularına ulaştıklarını vurgulayan Restelli, şunları kaydetti:

"Daha fazla çalışabilir ve daha çok şey öğrenebiliriz. Tepenin yüzeyine baktığımızda seramik parçaları buluyoruz. Bu buluntular, burada Geç Neolitik Dönem'e ait izler olduğunu gösteriyor. Bu dönem, Halaf Dönemi olarak bilinir. Kesin olarak söyleyebiliriz ki milattan önce 6 bine kadar giden bir geçmiş söz konusu ve hatta daha da eski olabilir. Bu seramikler Halaf Dönemi seramikleri. O dönemde Kuzey Mezopotamya ile çok güçlü bir bağlantı vardı. Halaf Dönemi seramiklerini Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de biliyoruz. Anadolu'nun bu bölgesinde de bulunması çok önemli bir durum. Bu bulgular, Geç Neolitik Dönem'in geniş ve güçlü kültürel bağlarını ortaya koyuyor."

"Malatya bölgesinde Halaf Dönemi'ne ait başka bir tepe bilmiyoruz"

Restelli, kazıların amacının Arslantepe'nin en eski yerleşim katmanlarını ortaya çıkarmak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fırat ve Dicle'nin kenarında birçok höyük ve tepe var. Malatya bölgesinde ise Halaf Dönemi'ne ait başka bir tepe bilmiyoruz, şu ana kadar da rastlamadık. Şu anda yaptığımız kazılarda Arslantepe'nin en eski tabakalarını arıyoruz. En son bulduğumuz tabaka, milattan önce 4 bin 700 yılına ait. Burada Ubeyd Kültürü seramikleri çıkıyor. Daha derinlere inersek, 8 bin yıllık tarihi çok daha iyi anlayabiliriz."