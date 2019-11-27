Üzerinde mahalli kıyafetleri, elinde bağlaması, seslendirdiği yüzlerce türküden biri de Afyon'un Ortasında Kalesi...

Afyonkarahisar'da yaşayan Ömer Yarşi, bağlama çalmayı 7 yaşında öğrendi. 80 yaşına kadar da elinden hiç bırakmadı.

2012 yılında 150 kişinin katıldığı sınavda birinci olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ''Mahalli Sanatçı'' unvanını aldı.

Sanatçı, "Ölünceye kadar ücretsiz bu işi yapmaya çalışıyorum. 50 senemi verdim bu işe. Hala gidiyoruz bakalım. Allah ömür verdiği müddetçe devam edeceğiz'' dedi.

Sanatını gençlere öğretiyor

Yarşi, Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde sanatını yeni nesillere aktarmak için mücadele ediyor. 7'den 70'e bağlamaya gönül veren öğrencileri yetiştiriyor.

Özellikle gençlerin Türk Halk Müziği'ne ilgi duyması Ömer Yarşi'yi oldukça memnun ediyor.

Mahalli sanatçı, "Cep telefonları, internetler, bilgisayarlar olunca biraz çocuklarımızın hevesi azaldı. Azalmakla beraber, halk eğitim merkezi gibi, gençlik merkezi gibi yerlerde açtığımız kurslara yoğun talep var'' dedi.

Ömer Yarşi sadece türkülere sahip çıkmıyor, yaşadığı kentin folklorunu da gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber