Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yılın her ayında çocuklar için ayrı bir konu belirliyor. Aralık 2020'yi "Siber Güvenlik Ayı" seçen Ofis, Ocak 2021'i ise "Uzay Ayı" olarak belirledi.

Bu ayın konusu olarak Türksat 5A'nın serüveni seçildi. Dijital Dönüşüm Ofisinin düzenlediği resim sergisi yoğun talep gördü. Gönderilen 6 bini aşkın resim tek tek incelendi.

Yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocuklarının da sergiye yoğun ilgisi vardı.

#Türksat5A’nın yolculuk heyecanını paylaşarak bize resimlerini ileten sevgili çocuklarımız, uzaya olan ilginiz hiç kaybolmasın.

Dijital sergimize https://t.co/4uZ54owQr5 sayfasından erişebilirsiniz. pic.twitter.com/qZFs3AoOUe — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) January 8, 2021

Resimler bir ay boyunca sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sergiyle ilgili şunları anlattı:

"COVID sürecinde evde oturdukları süreçte hem resim yaptılar hem de Türksat 5A'yı aradılar. Türksat 5A'nın, uzayın ne olduğunu öğrendiler. Bunları da hayal güçlerini kullanarak resmettiler."

Koç, uzaya karşı ciddi bir merakın olduğunu gördüklerini söyleyerek, "Çok güzel resimler var. Her ay mutlaka Dijital Dönüşüm Ofisi olarak gençlerimize, geleceğimize farkındalık anlamında böyle projeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Resimler, Dijital Dönüşüm Ofisinin internet sitesinde bir ay boyunca sergilenecek.

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Deniz Eryılmaz