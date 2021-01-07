Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Çatalhöyük Neolitik Kenti, insanlığın gelişiminde önemli evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık etti.

[Fotoğraf: DHA]

Çatalhöyük’ün 1958 yılında arkeolog James Mellaart tarafından keşfedilmesiyle başlayan kazılar, 1961-1963 ve 1965 yıllarında tekrar yapıldı.

1993 yılında yeniden başlanan kazı çalışmaları, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında 2018 yılına kadar yürütüldü.

Son 2 yıldır da Ege Üniversitesi tarafından sürdürülen kazılara 2020 yılının başından bu yana Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlık yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çatalhöyük’ten çıkan tarihi eserlerin tamamının sergilendiği müze yer almazken, buluntulardan bazıları, Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edildi.

