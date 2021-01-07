Bartın'da Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyeleri, Ulus Küre Dağları Milli Parkı'ndaki mağaralarda inceleme yaptı. Ekipler içeride değişik boyutlardaki sarkıt ve dikitleri kayıt altına aldı. Yeni keşfedilen mağaralara, raporların hazırlanmasının ardından isim verilecek.

Mağara bilimi derneği üyeleri daha önce de ilçede bulunan Büyükkaya, Kuşaklı, Kemerli mağaraları ile 60 metre derinlikteki Kadıharmanı kokurdanında çalışmalar yapmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

3 yatay, 2 dikey mağara keşfedildi

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, yeni bulunan mağaraların raporlarının 15 gün içinde çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulus ilçemizde Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesindeki 26 köyümüzü kapsayan alanda bulunan kireç taşı mağaralarımızın turizme kazandırılması için başlattığımız projede önemli kazanımlar sağladık. 4 günlük yaptığı çalışmalar sayesinde hiç bilinmeyen 3 yatay ve 2 dikey mağara keşfettik. Sonrasında mağaralarımızın isimleri verilecek. Buradaki amacımız milli parkımız içinde bulunan bilinmeyen ve keşfedilmeyen alanları ekoturizmine katılımını sağlamaktır. Bu çalışma bölgemiz için önemli bir gelişmedir."