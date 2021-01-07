"Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras" adlı tanıtım filmi, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlandı. Film, Türkçe ve İngilizce hazırlandı.

Filmde Türkiye'nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatların icracısı olan sanatçılar ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi.

Türkiye, UNESCO listelerine son olarak "Minyatür Sanatı ve Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme"yi kaydettirmişti.

UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye'nin, listelere kayıtlı 20 kültürel değeri var.