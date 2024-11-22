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Kültür-Sanat
AA 22.11.2024 12:16

Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764'ünü yabancılar oluşturdu.

Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti

Türkiye'ye yılın 10 aylık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,05 artış ve 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile de İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, İran ve Bulgaristan takip etti.

En fazla turist, Rusya'dan geldi

Türkiye'ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459'a ulaştı.

Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti

Ekim ayında Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırladığı ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 kişi ile Almanya birinci, yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 kişi ile de İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, İran ve Bulgaristan izledi.

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