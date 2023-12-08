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Kültür-Sanat
AA 08.12.2023 19:30

Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi

Türkiye'nin, farklı coğrafyalarda dünya barışı için gösterdiği çabanın konu edildiği "Anahtarlar" adlı kısa film, ilk kez TRT World Forum 2023'te izletildi.

Türkiye'nin dünya barışı çabasını anlatan "Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da izletildi
[Fotograf: AA]

Filmde, Ukrayna, Libya, Afrika, Azerbaycan, Balkanlar ve Gazze'de yaşanan çatışmalar, o coğrafyaların çocukları üzerinden anlatıldı.

Barışa uzanan yolun anahtar metaforu üzerinden anlatıldığı kısa filmde, Türkiye'nin çatışmaların yaşandığı ve barışı sağlamak için rol oynadığı coğrafyalarda bıraktığı izler, anahtarlarla sembolize edildi.

Filmin sonunda çatışmalı coğrafyaların çocukları, Türkiye'nin gayretlerini temsil eden anahtarları tutacak o eli aramak üzere buluştu.

TRT World Forum'da tamamlanan filmde rol alan çocuklar, ellerindeki anahtarların birleşiminden oluşan ve tutma yeri "Türkiye Yüzyılı" şeklinde olan anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

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"Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da
"Anahtarlar" filmi TRT World Forum'da
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