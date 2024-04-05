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Kültür-Sanat
TRT Haber 05.04.2024 15:46

Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü

Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017'de İngiltere'de satışa sunulan, Osmanlı hat ekolünün kurucusu meşhur hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin 16. yüzyılda sülüs hattıyla yazdığı Kur'an-ı Kerim ana vatanına kavuşturuldu.

Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi sosyal medya hesabından "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi öncesi güzel bir haberimiz var" ifadesiyle duyurdu.

Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan Kur'an-ı Kerim'in, Türkiye'ye yeniden kavuşturulduğunu ifade eden Ersoy, "Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği mushafı Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz." dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kağıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkati çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kur'an-ı Kerim'in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi Eser Mehmet Nuri Ersoy
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