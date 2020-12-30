Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstiklal Marşı'nın 100. Yılı logosu belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek "İstiklal Marşı'nın 100. Yılı" faaliyetlerinde basılı ve görsel materyallerde kullanacağı logo belirlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) sosyal medya hesabında logo seçeneklerini paylaştı.10 gün boyunca devam eden süreçte katılımcılar beğendikleri logoya oy verdi.
Logo belirleme çalışmalarına katılan takipçiler arasından çekilişle belirlenenlere TYB'nin "Mehmet Akif" kitaplarından hediye edilecek.
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