Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi Ege'nin önde gelen turizm merkezlerine seyahat sırasında otoyol üzerindeki Alaman Dağı'nın doruk noktasında tüm heybetiyle Keçi Kalesi görülüyor.

İlçe merkezine 9 kilometre mesafede, 350 metre rakımdaki kaleye araçla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle zorlu bir yürüyüş rotası takip edilerek ulaşılıyor.

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi, yürüyüş sporcuları ve fotoğrafseverlerin uğrak noktalarından bir haline geldi.

Kale hakkında pek çok efsane var

Bir efsaneye göre dağın zirvesinde yer aldığı için kale fethedilemiyormuş. Bir gün kaleyi ele geçirmeyi düşünen bir komutan, çok miktardaki keçinin boynuzlarına fenerler bağlamış ve gece olunca askerleriyle birlikte kaleye doğru tırmanışa geçmiş.

Kale görevlileri, büyük bir ordunun kendilerine doğru geldiğini sanıp kaleyi terk etmiş ve kale hiç kan dökülmeden fethedilmiş.

Kalenin Antik dönemde oldukça önemli bir rota olan Efes-Sardes yolunu kontrol altında tutmak üzere bir gözetleme merkezi olarak yapıldığı tahmin ediliyor. Kaleden Menderes Ovası'nın büyük bölümü izlenebiliyor.

