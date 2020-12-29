Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na...

Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüveni Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Restorasyon 3 yıl sürdü

3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından müze, kapılarını ilk kez TRT Haber'e açtı.

Müze akıllı sistemlerle donatıldı

Müzenin depolarında ileri teknoloji akıllı sistemler kullanıldı.

Resim ve Heykel Müzesi'nin depoları son teknoloji iklimlendirme ve güvenlik sistemleri ile donatıldı. Bu uygulama ile birbirinden değerli sanat eserlerinin hem korunması sağlanıyor, hem de yangın, nem gibi olumsuz koşullardan etkilenmesinin önüne geçilmiş oluyor.

Cumhuriyet dönemindeki ilk konser, opera ve tiyatronun sahnelendiği görkemli konser salonu da yenilendi.

Müzede sanatçı buluşmaları da olacak

Tarihi Türk Ocağı Salonu aslına uygun olarak restore edildi. Bu salonda geçmişte olduğu gibi bugün de birbirinden güzel konser ve etkinlikler düzenlenecek

Müzede sanat tarihi programları, seminerler ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek.

Sanatseverler, müze için ilk defa kurulan www.arhm.ktb.gov.tr

internet sitesinden etkinlikleri takip edebilecek.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Fatih Acar

Kurgu: Hacer Türk

