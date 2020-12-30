İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis antik kentinin tarihi erken tunç çağına kadar uzanıyor.

Antik kent, en parlak dönemini Bergama Krallığı döneminde yaşadı. Arkeologlar, 1989 yılından bu kazdıkları antik kentte bu yaz hiç beklemedikleri bir keşfe imza attı.

Toprağın 7 metre altından çok iyi korunmuş durumda 4 su sarnıcına ulaşıldı.

Şu an kentin en yüksek noktasında bulunduklarını söyleyen Metropolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"145 metrelik bir koddayız şu an ve kentin en yüksek noktası burası. O dönemde bu alanı özel bir cep oluşturarak adeta akropolis surlarına eklemleyerek 160 metrekarelik bir alana bu dört sarnıcı, aralarında sağlamlaştırıcı atkı duvarları inşa ederek yapmışlar

Tabanı mermer kaplı sarnıçların, dönemin mühendisliğine dair önemli ip uçları vermesi de bekleniyor. Bu duvarların aralarına da tabandan su geçişlerine imkan veren kapılar inşa etmişler. Ve bu açıkça bizim fizikten bildiğimiz bileşik kaplar prensibinin uygulandığını gösteriyor."

Su sarnıçlarının gelecek yıl turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Haber: Duygu Tuncer