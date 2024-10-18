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Kültür-Sanat
AA 18.10.2024 14:37

Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 1863'ten bugüne önemli gelişmelerin yer aldığı 303 pul, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileniyor.

Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

PTT Genel Müdürlüğünce, 1863 yılından Osmanlı döneminden bugüne kadar önemli gelişmelerin yer aldığı, tedavüle sunulan 303 pul, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında İç Kale Müze Kompleksinde sergileniyor.

"Pulların Işığında Tarihin İzinde" sergisinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile ilgili olanların yanı sıra milli savunma, önemli projeler, doğa, spor, turizm ve kültür varlıkları gibi birçok konu PTT pullarında yer alıyor.

PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, 1863'ten bugüne bütün önemli gelişmelerin pullarda yaşatıldığını söyledi.

Sergide Diyarbakır'a has pulların da yer aldığını dile getiren Acar, Diyarbakırlı yazar ve şair Ziya Gökalp'ın ölümünün 100. yılı dolayısıyla pul bastıklarını anlattı.

Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

"Özel pullar basıldı, basılmaya devam ediyor"

İlk pul basımının 1862'de yapıldığını anımsatan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemden itibaren her anı pul üzerine damgaladık. Pul hala ciddi manada kullanılıyor. Halen resmi kurumlarımız özellikle bütün gönderilerini pul hizmetiyle değerlendiriyorlar. Diyarbakır'da ilk defa bu sergiyi açtık. Bunu tekrarlamayı düşünüyoruz.

Son 20 yıl içinde devletimizin verdiği bütün hizmetler aynı zamanda pula da yansıyor. TOGG, Marmaray'ın açılışı ve benzeri ciddi bütün hizmetler de pula basıldı. Özel pullar basıldı, basılmaya da devam ediyor. PTT Genel Müdürlüğü olarak pullarla bütün tarihi olaylara, mekanlara aklınıza gelebilecek her konuda tarihe damga vuruyoruz."

Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

"Tarihi iliklerime kadar hissettim"

Sergiyi gezen Seval Atasoy da sergiden çok etkilendiğini belirtti.

Pullar sayesinde farklı bilgilere sahip olabildiklerini dile getiren Atasoy, "Karakaya Barajının fotoğrafını pul üzerinde gördüm. O bölgede yaşıyorum. Hem şaşırdım hem çok beğendim." dedi.

Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında

Ziyaretçilerden Perihan Kırmızı da daha önce bu kadar pulu bir arada görmediğini kaydetti.

Türkiye'deki önemli olayların pullara basılmasını güzel bulduğunu anlatan Kırmızı, "Pulların Diyarbakır'da sergilenmesi de çok iyi olmuş. Bu pullar sayesinde tarihi iliklerime kadar hissettim." ifadelerini kullandı.

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