Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 17.10.2024 12:09

Adana Lezzet Festivali başladı

"Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

Adana Lezzet Festivali başladı
[Fotograf: AA]

Festival etkinlikleri kapsamında Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda Çukurova Tarım Zirvesi düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, zirvenin açılış töreninde, tarımsal üretimin ve gıda arzının güvenli olmasının önemini vurguladı.

Tarımın çok ciddi bir önem arz ettiğinin altını çizen Köşger, "Tarım olmadan hiçbir şey olmaz. En temel ihtiyaç beslenmek. Güvenli gıdayı üretebilmek, güvenli gıdaya herkesin erişebilmesini sağlamak çok önemli." dedi.

Adana Lezzet Festivali başladı

Köşger, Adana'nın tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenli, erişebilir gıdayı konuşmamız lazım. Adana'nın verimli ovasından çıkan her türlü ürünü, sevgimizi katarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız, sonra Adana'yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız."

Adana Lezzet Festivali başladı

"Zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da tarım zirvesi yapmanın son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Tarım zirvesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Karalar, "Adana, dünyanın en önemli 3 ovasından birisinde, 2 güzel nehriyle tarımın gözbebeği. Tarımın dünyada çok önemli hale geldiği, bir sonraki süreçte daha önemli hale geleceği ortamda, bu zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı. Yurt dışından gelerek katkı koyan bütün misafirlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi.

ETİKETLER
Adana Gastronomi
Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Bakan Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu
13:07
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yeni doğan ünitesinde "felaket" yaşanabilir
13:04
AB ağustosta 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi
13:01
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e çıktı
13:05
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu yarın İstanbul'da toplanıyor
13:04
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor
Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor
FOTO FOKUS
Dolandırıcılık operasyonuyla ilgili iddianameye TRT Haber ulaştı
Dolandırıcılık operasyonuyla ilgili iddianameye TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ