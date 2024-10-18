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Kültür-Sanat
AA 18.10.2024 10:23

Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu
[Fotograf: AA]

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

İncelemelerin sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettiklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

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Adıyaman Arkeoloji Roma Dönemi
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