Kültür-Sanat
TRT Haber, AA 27.01.2026 21:29

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

35 yıl TRT İstanbul Radyosu'na emek veren, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: İHA]

Yeşilçam’ın unutulmaz sesi ve Türk Halk Müziği’nin güçlü ismi Seha Okuş, 98 yaşında hayata veda etti. "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Okuş için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları ve sevenleri usta sanatçıya son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya geldi. Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı ile tanındı

Seha Okuş 7 Nisan 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarının Türk Müziği Bölümünden mezun oldu. TRT İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler almıştı.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Okuş, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

