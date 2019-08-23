Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve dün hayata gözlerini yuman 72 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için, Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, Ali Gürlü'nün "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" adlı türküsüyle akıllarda yer edindiğini belirterek, "Ben kuruma girmeden önce de onun sesi hafızamda yer bulmuştu. Çekilmeyen bu dünyanın yükünü çekemeyenler, vakti geldiğinde göçüp gidiyor. Şimdi Ali ağabey de göçüp gidenler arasında. Rabbim rahmet ve merhametini üzerinden eksik etmesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

Gürlü'nün cenazesi, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi.

Ali Gürlü kimdir?

Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı.

Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

Kaynak: AA