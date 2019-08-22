Ali Gürlü, Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya geldi. 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, TRT İstanbul Radyosu'nda 3 yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamladı.

1970'te TRT İstanbul Radyosu'nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve 2 hafta önce hastaneye kaldırılan Gürlü, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sanatçı, TRT İstanbul Radyosu Cemil Meriç Stüdyosu'nda yarın saat 11.00'de yapılacak tören sonrası, öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber: Bekir Erdinç