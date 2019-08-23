Devlet Tiyatroları (DT) yeni sezonda sahne sayısını artırıyor. Sezonda, birçok yeni eser seyircinin beğenisine sunulacak. Bunların arasında, "Lüküs Hayat", Hazerfen Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" eserleri de yer alıyor.

2019-2020 sezonuna dair bilgi veren DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, geçen sezon 90'ı yeni olmak üzere yaklaşık 150 oyunun tiyatroseverlerle buluştuğunu söyledi. Ayrıca, bunların dörtte birinin daha önce DT'de oyunu sergilenmemiş yazarlara ait olduğunu anlattı.

Tüm bölgelerde başarılı bir sezon geçirdiklerini, toplam 1 milyon 770 bin seyirciye ulaştıklarını belirten Kurt, bu sezon seyirci sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Tüm illere turne düzenleniyor

Ankara'da "klasik oyunlar" ve "yerli yazarlar" haftaları düzenlediklerini, her birinde 15 binden fazla izleyiciyle buluştuklarını anlatan Kurt, cezaevindeki mahkumlara yönelik ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tüm illere turne düzenlediklerini, organize ettikleri 6 uluslararası festivalin, yüzde 90'ın üzerinde seyirciye ulaştığını hatırlatan Kurt, DT'de ilk kez üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini, buna bu sezon da devam edeceklerini belirtti.

Nöbetçi tiyatro İstanbul'da da olacak

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri "nöbetçi tiyatro" uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını anlatan Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

"DT Türkiye'nin en büyük kültür sanat kurumu, o yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz" diyen Kurt, hem dünya klasikleri hem yerli yazarlar hem yeni yazarların olduğu bir repertuvar hazırladıklarını, provaların tüm sahnelerde devam ettiğini vurguladı.

Sahne sayıları artıyor

Kurt, Edirne'de DT sahnesi kurulacağını, İstanbul'a 5, Ankara'ya 2, İzmir'e 3, Diyarbakır'a 2 sahne kazandıracaklarını, Van Devlet Tiyatrosuna bir oda sahnesi açacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezonda Beyoğlu'ndaki Garibaldi, Devlet Tiyatro'muzun sahnelerinden biri olacak. Mecidiyeköy Artı Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu her akşam perde açacak. Zeytinburnu Belediyesine ait salon da ayda 3 hafta perdelerini açacak. 2 sahnemiz daha var. İstanbul'a 5 yeni sahne daha kazandırmış olacağız.

Ankara'da CerModern Sahnesi'ni de Devlet Tiyatrosu kullanmaya başlayacak. Şu anda tadilatta olan Mamak eski konservatuvar Muhsin Ertuğrul Sahnesi de yeni sahnelerimizden olacak."

İddialı oyunlar prömiyer yapacak

Kurt, "Lüküs Hayat", Hazerfan Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" gibi eserlerinin ekim ayında prömiyer yapacağını söyledi.

Geçen sene oynayan yaklaşık 100 oyunun seyircisini tüketmediği için bu sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini belirten Kurt, Müzede Hayat Var Projesi kapsamında, DT oyuncularının Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki müzelerde oyunlar sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Bu projelere ek olarak başarılı festivallere de imza attıklarını, yurt dışından 44 oyunun festivallerde yer bulduğunu söyleyen Kurt, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nde geçen sene ulaştıkları 75 bin çocuk rakamını 100 bin olarak revize etmeyi planladıklarını anlattı.

Kurt, önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya vermek üzere bir Kamyon Projesi gerçekleştireceklerini ve 56 noktaya ulaşacaklarını söyledi.

"2019-2020 sezonunun çok verimli geçeceğini düşünüyorum"

"Devlet Tiyatrosu artık hiç perde kapatmıyor" diyen Kurt, DT'nin hem yaptığı işler, hem sosyal sorumluluk projeleri, hem çocuk oyunları bakımından öncü olmaya devam edeceğini vurguladı. Kurt, "2019-2020 sezonunun çok verimli ve güzel geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Mustafa Kurt, DT'nin 70'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlıklarını olduğunu belirterek, kurumun tarihini anlatan görsellerin de yer alacağı bir gösteriyi de Ankara, İstanbul ve İzmir'de sergileyeceklerini anlattı.

Sezonun yeni yerli ve yabancı oyunları

2019-2020 Tiyatro Sezonu'nda prömiyer yapacak ilk tur oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını – Güngör Dilmen, Vatan Yahut Namık Kemal – Ergün Sav, Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Başkut, Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Kuzguncuklu Fazilet – Yılmaz Karakoyunlu, Gulyabani – Hüseyin Rahmi Gürpınar, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye – Sait Faik Abasıyanık , Kozalar- Adalet Ağaoğlu, Arf Sabiti – Feraye Şahin, Moira’nın Gece Döngüsü – Erkan Canlı, Lüküs Hayat – Ekrem Reşit Rey, Kasetçi – Yılmaz Gruda, Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Leyla ile Mecnun – İskender Pala, Yarım Gün Ülkesi – Ayça Nur Kip Akyol, Uçmak – Ömer F. Oyal, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi – Cengiz Toraman"

Yeni sezonda DT sahnelerinde ilk kez izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle:

"Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare, Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – Jennifer Haley, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh"

Kaynak: AA