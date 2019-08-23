Bitlis'in Ahlat ilçesi, "Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendiriliyor. İlçede 210 dönüm alana kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı ise, bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden biri.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, Malazgirt Zaferi kutlamaları için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenleri ağırlıyor.

Son yıllarda Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin bir bölümünün Ahlat'ta yapılması, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın daha iyi tanınmasını sağladı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta, 8 bin 200 mezar taşı bulunuyor.

Her biri sanat eseri niteliğindeki mezar taşlarını görmeye gelen binlerce ziyaretçi, tarihe yön veren ecdadın mezar taşlarını inceliyor, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

"Gezilmesi gereken en önemli yerlerden biri"

Bölgede tur organizasyonları düzenleyen turizmci Emin Sever, beraberindeki grupla Akdamar Adası ve Nemrut Krater Gölü'nü gezdikten sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettiklerini söyledi.

3 yıl önce başlatılan çalışmalar sayesinde bölgenin öneminin arttığını, insanların daha çok bölgeye gelmek istediğini anlatan Sever, şöyle konuştu:

"Turumuzda en fazla zamanımızı Ahlat Selçuklu Mezarlığına ayırdık. Türbeleri ve Harabaşehir'i de gezeceğiz. Van Gölü'nün çevresinde böyle bir mezarlığın bulunması turizm açısından çok güzel. Burası tarihi açıdan görülmesi ve gezilmesi gereken en önemli yerlerden biri. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret etmesinin ardından Selçuklu Mezarlığı daha çok tanındı."

Kaynak: AA