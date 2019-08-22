Önde bir çoban, peşinde de koşan bir sürü...

Çan sesleri arasında yüzlerce koyun hızla suya giriyor. Sivas'ın Çallı köyünde, koyun yıkama etkinliği her yıl coşkuyla yapılıyor. Yüzlerce koyun ırmağa giriyor, atadan kalma yöntemlerle yıkanıyor.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, geleneğin 750 yıl öncesine dayandığını söyleyerek, "Bu etkinliğin yapılmasından ziyade sürdürülmesi önemli. Etkinliğin devamlılığı önemli. Bu devamlılık da kültürü getiriyor" dedi.

Asırlardır uygulanan yöntemle hayvanlar kirden ve parazitlerden temizleniyor.

Haber: Murat Çetintaş