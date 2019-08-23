Konya'nın Şükran köyünde düzenlenen Şükran Buluşmaları Festivali'nde bir araya gelen kadın heykeltıraşlar, köyü açık hava atölyesine dönüştürdü. Bu yıl düzenlenen festivalin teması "Anadolu Kadınları".

Kadın heykeltıraşların ahşaptan yaptıkları eserler, sanat köyünün açık alanlarında sergileniyor.

Sanat köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, köye gelen kadın heykeltıraşların günlerdir devam eden yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bu heykel sempozyumuna 7'si kadın toplam 8 heykeltıraşımız katılıyor. Bunlardan bazılarının burada yerleşik evleri var, bazıları da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen heykel sanatçılarımız. Heykeltıraşlarımız, yürüttüğü çalışmalarda kendine göre Anadolu kadınını yorumluyor. Heykel olarak modern üslupta çalışan da, klasik olarak çalışan da var. Tabi Şükran köyüne çok değer katacak çalışmalar bunlar. Herkes çok fedakarca, çok içten ve gönülden gelerek bu çalışmaları yürütüyor."

Sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelerek katılan kadın heykeltıraşlardan Sevcan Çerkes, hep düşlediği bir yere geldiğini belirtti.

Testere, kaynak ve motorlu aletler kullanılıyor

30 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirten bir diğer heykeltıraş sanatçısı Meral Aran Kaysı ise, üç yıldır Şükran köyünde düzenlenen etkinliklere aldığı davet üzerine gelerek bu kapsamda düzenlenen sempozyumlara katıldığını söyledi.

Kaynak: AA