Türk dünyasının gençleri İstanbul'da buluştu. Üçüncüsü düzenlenen gençlik festivaline, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Macaristan'dan gençler katılıyor.

Festivalin açılışında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuştu.

Bilal Erdoğan, Türk dünyasında birlikteliğin, potansiyelinin altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Orhun Abideleri'ndeki ifade çok manidar. 'Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizi kandırmasın' diyor. Bugün de batının süslü, iddialı büyük lafları, batının kültürünün cazibesi bizi aldatmamalı, kandırmamalı. Türk dünyası olarak birbirimize çok daha fazla sahip çıkmalıyız."

Bilal Erdoğan, dördüncü dünya göçebe oyunlarının ise 2020’de Türkiye’de olacağını açıkladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de Türk konseyinin öncelikleri arasında gençlik politikaları olduğunu söyledi.

5 gün sürecek gençlik festivalinde çeşitli paneller ve toplantılar düzenlenecek. Festival süresince ayrıca, kültürel ve sportif etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber