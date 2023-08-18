"Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi" ziyarete açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok, Çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını söyleyerek, "Sergimiz bizi köklerimize, tarihimize, geçmişimize ve binlerce yıllık kültürümüze götüren bir sergidir, Ergenekon’dan Tanrı Dağları'na, Altaylar'dan Sibiry​a’ya oradan Asya'ya ve Anadolu'ya götürmüştür. Türklerin tarihi, hem kadim hem de derindir. Medeniyet konusunda da Türkler öndedir. ‘Avrupa medeniyeti’ diyoruz ama Avrupa medeniyeti, Türklerin kültür ve medeniyetinin yanında duramaz" dedi.

"Türkiye'nin gücü tüm Türk dünyamızın gücüdür"

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki birlik ve dayanışmanın son dönemde önemli ölçüde arttığını ve bu dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini anlatan Altınok, şunları söyledi:

"Türk dünyamızla dinimiz, tarihimiz kökümüz ve soyumuz birdir. Bizler tüm alanlarda kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilatımız iyi bir yapıya kavuşturuldu. Çok da güzel anlaşmalar yapılıyor. Birlik ve beraberlik adına önemli kararlar alınıyor. Bir ve beraber olursak bizi kimse yenemez, bizi kimse yıkamaz. Türkiye'nin gücü tüm Türk dünyamızın gücüdür, Türk dünyamızın gücü de Türkiye’nin gücüdür. Bu anlamda dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzu bilerek birliğimizi muhkem tutacağız. Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam edeceğiz. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Altınok'a, Türk dünyasına ve kültürüne hizmetlerinden dolayı Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi. Kurdele kesim merasiminin ardından sergi ziyarete açıldı.

Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi, Keçiören Sanat Galerisi’nde 3 Eylül'e kadar 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.​