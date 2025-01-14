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Kültür-Sanat
AA 14.01.2025 16:49

Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenecek "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT", 1-2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak
[Fotograf: AA]

"Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde organize edilen zirve, sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirecek.

Zirvede, ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler ele alınacak. Ayrıca etkinlikte misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Paneller ve söyleşilerle, katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunulacak.

Zirvede, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri sergilenecek.

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